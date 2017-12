Forbrugerrådet Tænk og Døvefilm går fri af sparekniv

Regeringen havde ellers foreslået at skære i støtten.

Såvel Forbrugerrådet Tænk som tv-stationen Døvefilm beholder deres tilskud fra det offentlige. Det fremgår af aften om finansloven for 2018, der blev indgået fredag aften.

Regeringen havde i sit udspil til finansloven lagt op til, at Forbrugerrådet Tænk skulle miste fem millioner kroner ud af et samlet tilskud på 17 millioner.

Forbrugerrådet Tænk, som indtil 2013 bare hed Forbrugerrådet, er en tværpolitisk, uafhængig medlemsorganisation, som blev oprettet i 1947. Den har ifølge sin hjemmeside 70.000 personlige medlemmer.

Døvefilm producerer tv-programmer for døve, blandt andet et program ved navn Tidens Tegn, der sendes på DR2. Regeringen havde foreslået at standse støtten på omkring syv millioner kroner årligt.

Men det vakte fra starten kritik fra Dansk Folkeparti. Og spareforslaget er altså heller ikke med i finanslovsaftalen.

Også et tredje omdiskuteret spareforslag om at fjerne momsrefusion for almennyttige foreninger er droppet.