Forbrugerråd opfordrer til undersøgelse af minusrenter

Forbrugerrådet Tænk opfordrer myndighederne til at undersøge, om der er reel konkurrence mellem de danske banker med hensyn til negative renter, som gennem det seneste år også er blevet pålagt mange almindelige opsparingskonti.

- Grænsen, som nu er nede på 100.000 kroner i mange banker, tydeliggør en række problematikker, som kræver, at blandt andet konkurrencemyndighederne må kigge forløbene efter i sømmene, skriver Tænk i en pressemeddelelse.

Det er ifølge rådet påfaldende, at de store banker nærmest har marcheret i takt i indførelse af både negative rentesatser og beløbsgrænserne.

Derfor bør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kigge nærmere på hele forløbet op til, at bankerne indførte negative renter.

- Almindelige forbrugere er efterladt uden steder at gå hen, hvis de vil undgå, at de negative renter udhuler deres opsparing. Det understreger behovet for langt større konkurrence blandt de danske banker. Det virker som om, at den normale konkurrence om forbrugernes gunst er sat helt ud af kraft, siger Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk.

Tænk er også bekymret for, at almindelige bankkunder på grund af de negative renter kan føle sig presset til at satse på dyre investeringsprodukter.

- Derfor vil vi have Finanstilsynet på banen og sikre, at rådgivningen af forbrugerne fortsat er i den enkelte forbrugers bedste interesse og matcher den risiko, som han eller hun er villig til at tage, siger Mads Reinholdt.

De fleste banker - inklusive de største - har sat grænsen, så kunder kan have op til 100.000 kroner i banken, før der skal betales negative renter.

Ved den grænse skal 33 procent af alle voksne eller 1,47 millioner danskere betale negative renter, viser en særkørsel fra Danmarks Statistik ifølge Jyllands-Posten.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) indkaldte i forrige uge brancheorganisationen Finans Danmark til et møde, hvor han langede hårdt ud efter bankerne for at indføre minusrenter.