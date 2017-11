Forbipasserende reddede 19-årig fra voldtægt i Hillerød

- Pigen bliver overfaldet på Slangerupgade i Hillerød bymidte med halsgreb, og hun bliver truet med en kniv. Gerningsmanden siger, at nu vil han gennemføre en voldtægt, fortæller Erik Skriver.

Mens offer og gerningsmand lå på jorden, passerede en gruppe forbi, som fattede mistanke.

- Først sagde gerningsmanden til dem på engelsk, at der var styr på situationen, og at de to kendte hinanden. Men da de forbipasserende så, at der lå en kniv på jorden, valgte de at kontakte politiet, fortæller vagtchefen.

Der var en politipatrulje i nærheden, som hurtigt kom til gerningsstedet og anholdt den formodede voldtægtsmand.

Ved søndagens grundlovsforhør skal en dommer tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den sigtede.

Vagtchefen kan ikke oplyse, hvordan den anholdte forholder sig til sigtelsen.