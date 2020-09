Forbedret nordisk samarbejde i kampen mod corona

De nordiske lande skal fremover samarbejde bedre om forsyningssikkerhed og lægemidler i kampen mod Covid-19.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

- Vigtigt, at nordiske sundhedsministre er enige om, at der er behov for mere samarbejde om blandt andet forsyningssikkerhed og lægemidler.

- Flere af landene i Norden står i dag over for samme udfordringer med nye udbrud hen over sensommeren.

- De erfaringer, vi deler med hinanden, skal bidrage til de nationale myndigheders arbejde med blandt at inddæmme Covid-19 i vores samfund, siger den danske sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Blandt andet er de såkaldte superspredningsbegivenheder en fælles udfordring. Disse kan opstå i nattelivet eller til eksempelvis kultur- og sports begivenheder.

De nordiske lande er enige om vigtigheden i at teste, opspore og isolere, når det er nødvendigt. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet.

Ifølge den færøske sundhedsminister, Kaj Leo Holm Johannesen, har Færøerne hidtil testet så meget, at det svarer til landets befolkning to gange.

Generalsekretær i Nordisk Ministerråds Paula Lehtomäki ser frem til et styrket nordisk samarbejde.

- Det er helt centralt, at de nordiske lande lærer af hinanden, og Nordisk Ministerråd er en naturlig platform til dette.

- Her har ministrene mulighed for at debattere udfordringer og erfaringer samt se på fælles løsninger inden for sundhedsområdet samt andre politikområder, siger Lehtomäki i pressemeddelelsen.