Forældrekøb? Det skal du overveje først

Og det betyder, at mange forældre formentlig vil ligge søvnløse over, om deres børn nu kan finde et par rette kvadratmeter at bo på i en tid, hvor boligmarkedet gløder.

Er du en af dem, der overvejer forældrekøb, er du ikke alene, for i 2020 blev der solgt godt 900 ejerlejligheder som forældrekøb mod 800 styks året forinden. Det viser tal fra Boligsiden.

Men før du hopper med på bølgen, kommer her tre ting, du skal have for øje i 2021.

1) Drop prognoserne

Kigger du på boligprognoserne fra blandt andet Nordea, er der lagt op til flotte boligprisstigninger i de kommende år. Men ifølge privatøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann bør du slet ikke sætte din lid til de tal ved forældrekøb.

De er nemlig usikre, hvilket man så tilbage i marts 2020, hvor flere økonomer - herunder fra Nordea - spåede om faldende boligpriser på grund af coronakrisen, mens det modsatte skete.

En anden grund til, at du ikke bør kigge på prognoserne, er, at forældrekøb typisk bør have en tidshorisont på fem år, mens prognoserne kun løber et år eller to frem.

- Prognoserne er ikke langsigtede nok til, at man bør bruge dem som argument for, at man skal købe eller lade være, forklarer hun.

2) Overvej at købe større

Et godt råd er at tænke en længere tidshorisont ind i forældrekøbet, da risikoen bliver mindre med årene, lyder det fra Michael Bo Andersen, der er statsautoriseret revisor og uafhængig rådgiver hos Forældrekøbsrevisoren.

- Køber man en ejendom i et lukrativt marked, hvor priserne er ukontrollerbare, kan man reducere risikoen ved at tænke langsigtet, forklarer han.

Derfor kan det være en idé at gå efter en lidt større bolig end tiltænkt, så man investerer i noget, som ens barn også kan se sig selv bo i, når studiet er afsluttet.

- Har man råd til allerede nu at planlægge sit senere liv, kan der være kæmpe fordele ved, at den ejendom, man erhverver, har en størrelse og kvalitet, der gør, at man måske selv kan bo der på længere sigt, forklarer Michael Bo Andersen.

Kig eksempelvis efter en treværelses, selv om planen først var en toværelses lejlighed.

- En to- eller treværelses kan deles, hvis junior får en kæreste, eller en medstuderende kan leje et værelse, hvilket kan give en bedre økonomi, forklarer Lise Nytoft Bergmann.

3) Boligskattereform 2024

Du skal vide, at en ny boligskattereform træder i kraft i 2024.

- I tiden inden og efter kan det give bølgegang på ejerlejlighedsmarkedet i de store byer, forklarer Lise Nytoft Bergmann.

Vælger du at købe en ejerlejlighed inden, får du en skatterabat på din boligskat fra januar 2024, som du kan bruge, så længe du selv har boligen.

Det kan være gunstigt, hvis du har tiltænkt at have boligen i mange år.

- Men den er ikke smart, hvis man planlægger at sælge i februar 2024, da de nye ejere ikke får skatterabatten og dermed skal betale højere boligskatter, hvilket kan resultere i, at lejligheden bliver lidt mindre værd, vurderer Lise Nytoft Bergmann.

/ritzau fokus/