Se billedserie Helene og Christian Tribler betalte en privat jordemoder for at hjælpe dem før og efter fødslen. Hun rådgav dem blandt andet om amning, men også om deres nye rolle som forældre. Skal de være forældre igen, vil de gøre det samme. (Privatfoto) Foto: Free

Send til din ven. X Artiklen: Forældre snubler i mødet med virkeligheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forældre snubler i mødet med virkeligheden

Fire ud af ti føler sig dårligt forberedt på at få barn. Helene og Christian købte sig til hjælp. Jordemoder oplever, at forældre har meget at leve op til.

Danmark - 06. marts 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

De glade forventninger til at blive mor eller far blegner ofte i mødet med virkeligheden. Mange føler sig uforberedte på kroppens forandringer under graviditeten, forløbet under fødslen og den første tid hjemme med den lille, viser en Megafon-undersøgelse blandt mødre og fædre foretaget for Mødrehjælpen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger