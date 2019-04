Hvis normeringen er tilstrækkelig, bliver pædagogerne mere imødekommende over for børnene, og aktiviteterne foregår i højere grad på børnenes præmisser, fortæller lektor Grethe Kragh-Müller fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. (Arkivfoto)

Forældre siger stop og kræver flere voksne

Tusindvis af børn i landets daginstitutioner bliver svigtet, fordi der er for få voksne, advarer forældre. Forsker kalder opråbet for "fuldt ud berettiget".

Det er ikke bare et problem for børnene. Det er et problem for hele samfundet, når pædagoger i børnehaver og vuggestuer har for travlt til at tage sig ordentligt af institutionernes børn.

Det mener en gruppe forældre, som lørdag med demonstrationer over store dele af landet kræver, at der sættes et loft over, hvor mange børn der må være for hver voksen i børnehaver og vuggestuer.