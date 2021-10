Forældre putter børnene med en skærm i hånden

Telefon, tablet eller computer. Mulighederne for at tilbringe tid i det digitale univers er uendelige. Og mange forældre sidder også fraværende bag skærmen, mens de er sammen med deres børn.

Her svarer 37 procent af de adspurgte forældre, at de det seneste døgn har brugt mere end to timer ved en skærm, mens deres børn var til stede og vågne.

Undersøgelsen er gennemført af Userneeds for organisationen. 1000 forældre er blevet spurgt ind til deres skærmvaner i et spørgeskema.

Svarene skaber bekymring hos Malene Angelo, der er psykolog ved Børns Vilkår. Børnene er nemlig afhængige af det forhold, der opstår ved den tætte kontakt.

- Det er et problem, fordi små børn kommunikerer med mimik, lyde og krop. De er fuldstændig afhængige af, at deres forældre ser, tolker og reagerer på deres signaler, siger hun.

Et faresignal er ifølge hende de tidspunkter, hvor telefonen eller iPad'en hives frem.

44 procent af forældregruppen med det høje skærmforbrug har gjort det under putning, 41 procent på legepladsen og 29 procent under fælles måltider.

Undersøgelsen viser også, at en stor del af de adspurgte forældre gerne vil bruge mindre tid ved skærmen - faktisk otte ud af ti. Fire ud af ti har endda dårlig samvittighed over, hvor meget de sidder ved den, mens børnene er til stede.

Malene Angelo erkender dog, at det kan være nødvendigt at bruge sin telefon, selv om man er sammen med barnet.

Men undersøgelsen peger på, at meget af tiden bruges på eksempelvis Facebook og ikke et vigtigt arbejdsrelateret opkald.

I sidste ende kan det slå permanente skår i forholdet mellem forældre og børn.

- På den korte bane kan børnene i situationen reagere ved at blive triste, frustrerede og vrede.

- Nogle børn kravler hen og prøver at skubbe telefonen ud af hænderne på forældrene eller prøver på andre måder at påkalde sig forældrenes opmærksomhed ved at græde og klynke.

- Hvis det foregår rigtig tit, så kan det gå ud over den grundlæggende tillid og tryghed i relationen til forældrene, som er så afgørende for, at børn kan trives og udvikle sig, siger Malene Angelo.

Faktisk har Sundhedsstyrelsen udgivet officielle anbefalinger om skærmbruget - både for børn og voksne.

Her hedder det eksempelvis, at familier med fordel kan lave aftaler om skærmbruget, der gælder begge parter, og at forældre bør være opmærksomme på, hvor lang tid de bruger med telefon og iPad i hånden, når børnene er til stede.