Forældre med coronsmittede børn kan nu få barselsdagpenge

Coronavirusset udfordrer nogle forældre, som bliver nødt til at blive væk fra arbejde for at passe syge børn.

Et enigt Folketing har tirsdag vedtaget, at forældre skal have ret til barselsdagpenge, hvis de må blive hjemme fra arbejde for at passe et barn, som har symptomer eller som er smittet med coronavirus.

Forslaget er vedtaget med 95 stemmer for og ingen imod.

Som følge af coronavirus er der kommet skrappere krav til, hvornår børn må komme i dagtilbud eller skole, hvis de er syge.

Og det har skabt problemer hos nogle af de forældre, som er nødt til at holde et sygdomsramt barn hjemme, og dermed ikke kan passe deres arbejde.

Derudover skal barnet holdes hjemme, indtil der ikke har været symptomer i 48 timer.

Samtidig risikerer forældre i øjeblikket, at raske børn bliver hjemsendt fra institutionen eller skolen, hvis et andet barn eller en voksen på stuen eller i klassen er blevet konstateret smittet.

Der har siden efter sommerferien været flere eksempler på, at børn er sendt hjem fra vuggestuer, børnehaver og skoler på grund af risiko for spredning af coronavirus.

Lovforslaget er vedtaget på baggrund af en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Den gør det altså muligt, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole.

Aftalen gælder frem til den 31. december 2020.