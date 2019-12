Forældre kan ende med en del af regningen til flere pædagoger

Forældre kan risikere at stå med en del af regningen for rød bloks mange ekstra pædagoger, som blev aftalt med finansloven sent mandag aften.

Den gennemsnitlige forældrebetaling er i dag på cirka 3000 kroner om måneden for en kommunal vuggestueplads og 1700 kroner for en børnehaveplads, men tallene varierer kommunerne imellem.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skal stå for at udforme den endelige model med de andre partier i første halvår af næste år.

- Jeg kan ikke garantere, at forældrene friholdes for betaling, før vi har en endelig model, hvor vi tager stilling til det i fællesskab. For os er det vigtigt, at folk med lave indtægter ikke får en ekstra belastning.

- Men når man skruer op for statens tilskud, så følger forældrebetalingen med op. Vi må se på balancen i den konkrete model, siger hun.

Konkret skal hun sørge for, at der i 2025 maksimalt skal være tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver.

Det bliver dog en udfordring at skaffe flere pædagoger, medgiver hun.

Derfor afsætter aftalepartierne i rød blok 127,5 millioner kroner til et løft af uddannelserne. Desuden skal der komme et taxameterløft på 43 millioner kroner i 2023. Det svarer til samme niveau som læreruddannelsen.

- Det er et stort beløb til en enkelt uddannelse, så jeg er ikke i tvivl om, at man kan mærke det, selv om der har været nedskæringer i mange år.

- Det vigtigste i forhold til pædagoguddannelsen er at undgå, at folk stopper igen, for der har folk haft drømmen om at blive pædagog. For der er et kæmpe frafald, og det skal vi have stoppet betydeligt, siger hun.

Lige nu er antallet af timer for få på uddannelsen, lyder det.

Ministeren tror ikke på, at bedre løn eller andre arbejdsforhold kan være det, der vil tiltrække flere eller gøre det attraktivt for de mange, som har forladt faget på grund af stress eller underbemanding.

- Umiddelbart er det ikke min vurdering, men det skal vi se på i den konkrete model. Der er mange, der går ledige nu, som er uddannet pædagogisk assistent. Der er også mange på deltid, så der er nogle håndtag at skrue på, siger ministeren.

I den offentlige debat har der været kritik af, at der kommer flere børn i fremtiden, og at de flere pædagoger således bare vil betyde samme niveau som i dag. Men det afviser Pernille Rosenkrantz-Theil blankt.

- I økonomiaftalen med kommunen gav vi dem penge nok til, at de kunne følge med det stigende børnetal. Med finansloven sætter vi ekstra penge af, så vi ikke bare holder niveauet, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.