Forældre fængslet for brutale overgreb gennem 13 år

De to personer, der begge nægter sig skyldige, er ved et lukket grundlovsforhør foreløbigt blevet fængslet frem til 6. december.

Et forældrepar fra det sydlige Jylland er blevet fængslet i en usædvanligt grov sag om vold og seksuelt misbrug af parrets fire børn og stedbørn begået i årene 1987-2000.

Det skriver Radio24syv torsdag på baggrund af detaljer fra grundlovsforhøret, der fandt sted 7. november ved Retten i Esbjerg.

Ifølge sigtelsen har faren ikke blot voldtaget og begået andre seksuelle overgreb på sin steddatter, fra hun var kun tre år gammel.

Han skal også systematisk have slået hende med knytnæve, givet hende lussinger, piskeslag, spark og slag med et bæltespænde i ansigtet.

På samme måde skal han have forgrebet sig seksuelt og udøvet grov vold mod sin stedsøn i en periode på fem år. Volden begyndte, da drengen var fire år, hævdes det i sigtelsen.

Begge forældre er desuden sigtet for voldtægt, anden seksuel omgang end samleje og grov vold mod parrets to biologiske døtre. Disse overgreb startede ligeledes, da børnene var helt små.

Tilsyneladende er uhyrlighederne ikke alene begået af de fængslede. Ifølge sigtelsen skal parret have tilladt "mandlige venner af familien at gennemføre samleje samt udføre oralsex" på de to biologiske døtre.

Samtidig skal forældrene have "stimuleret familiens hund til sædafgang i børnenes ansigter og mund samt fastholdt hunden, mens den urinerede i børnenes ansigter."

Syd- og Sønderjyllands Politi kom på sporet af sagen, da en af døtrene, der nu er voksen, henvendte sig til politiet 17. august og fortalte om de overgreb, hun havde været udsat for.

Forklaringerne skal være støttet af en forklaring fra pigens halvsøster.

Der er for begge pigers "vedkommende tale om meget detaljerede forklaringer", der for den ene piges vedkommende "støttes af de tegninger, som hun har lavet som barn," fremgår det af kendelsen fra Retten i Esbjerg.

Overgrebene er ifølge sigtelsen foregået i Vejen-området fra 1987 og frem til 2000, hvor alle fire børn blev tvangsfjernet af kommunen.

To af børnene er morens fra et tidligere forhold, mens de andre to er parrets fælles børn.