Forældre dømmes for at tvinge datter til ægteskab

Overfaldet skete angiveligt, da forældrene opdagede, at datteren havde et forhold til en anden kvinde, oplyser Østjyllands Politi onsdag.

Et forældrepar fra Grenaa er blevet dømt for at tvinge deres datter til at gifte sig og for grov vold mod hende.

Manden og kvinden, der er fra Syrien, er blevet betinget udvist. Desuden er de blevet idømt fængsel. Faren, der er 42 år, er idømt halvandet år, mens moren på 39 år har fået ni måneders betinget fængsel.

Datteren på 18 år blev tvunget til at gifte sig med en mand ved en vielse i en moské i Aarhus.

Ved overfaldet tvang faren og moren offeret til at sprede benene for at undersøge, om hun fortsat var jomfru.

Forældrene tog kvælertag på datteren og truede hende med at stikke hende med en kniv, oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse om dommen, der blev afsagt tirsdag i Retten i Randers.

Volden og tvangen foregik i 2015, men faren er også blevet fundet skyldig i vold mod familiens i alt tre børn gennem næsten to år. De blev ifølge pressemeddelelsen "systematisk" udsat for slag og spark. Desuden brugte faren en grydeske til at slå børnene med. De to yngste er i dag seks og ni år.

Den 42-årige mand har anket dommen til Vestre Landsret. Derimod har moren modtaget afgørelsen.