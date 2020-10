For tredje døgn i streg er antallet af coronasmittede over 400

Der er to døde siden fredag.

Det er tredje dag i træk, at antallet af nye smittetilfælde er over 400.

Fredag kunne SSI oplyse, at der var registreret 482 nye tilfælde hen over det forgangne døgn, torsdag var det 446.

Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet, vurderer, at smittetallene er på rette vej igen nu.

- Det ser ud til, at det går i den rigtige retning. Men når man ser på forskellige steder i landet, er der stadig en ujævn smitte, siger Lars Østergaard.

De stigende smittetal kan hænge sammen med, at der de seneste dage er kommet svar på flere prøver end i starten af ugen. Der er kommet resultater fra 47.934 prøver siden fredag.

Ser man på de coronasmittede, der bliver indlagt på hospitalerne i øjeblikket, fortæller Lars Østergaard, at man ser en anden aldersgruppe blandt de indlagte.

- Dem, der er indlagte nu, er yngre, end dem i foråret. Det gør, at man får et knap så alvorligt forløb.

- Vi har også to gode behandlinger nu med Remdesivir, der hindrer virus i at formere sig, og dexamethason, der gør, at immunsystemet fungerer mere normalt, siger Lars Østergaard.

I alt har 32.082 været smittet med coronavirus, mens 3402 har været indlagte.

I alt er der opdaget 667 tilfælde i Danmark, hvor personer er døde med virusset.