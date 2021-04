Artiklen: For høje smittetal lukker skoler i Rødovre

Skoler og fritidsordninger åbner ikke igen efter påskeferien i Rødovre, der har et incidenstal på over 200.

I Rødovre Kommune er alle skoler og fritidsordninger lukket tirsdag, fordi incidenstallet har passeret grænsen på 200.

Det har Styrelsen for Patientsikkerhed informeret kommunen om, oplyser Rødovre Kommune i en pressemeddelelse.

- Det er synd for børnene, at de ikke kan komme i skole. Det gælder ikke mindst de store elever, som har været væk fra skolen i mange uger, og som havde glædet sig til at se kammeraterne, siger borgmester Britt Jensen (S) i pressemeddelelsen.

- Men der er desværre ingen vej uden om. Vi bliver nødt til at få smitten ned igen, så det bliver trygt og sikkert for alle at komme tilbage i skole.

I stedet skal eleverne igen have fjernundervisning fra tirsdag, når påskeferien slutter.

Kommunen igangsætter nu en ekstraordinær informationsindsats om smitteforebyggelse i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, lyder det.

Indtil videre er der ingen meldinger om, at det skulle få betydning for genåbningen af de liberale erhverv i kommunen tirsdag.