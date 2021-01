Artiklen: For første gang under corona har Danmark reel overdødelighed

For første gang under corona var der i den sidste del af 2020 overdødelighed i Danmark.

De sidste uger af 2020 bød for første gang under coronaepidemien på en "reel og markant" overdødelighed i Danmark.

Det skriver Jyllands-Posten.

Overdødelighed betyder, at der dør flere, end man kunne forvente i forhold til tidligere år.

Det var tilfældet både i uge 51, 52 og 53, hvor der døde 100-200 flere danskere, end man kunne forvente.

- Overdødeligheden er reel, og vi kobler den helt klart til den store stigning i smittespredningen med coronavirus, siger Tyra Grove Krause, afdelingschef hos Statens Serum Institut (SSI), til avisen.

- Især blandt de ældre, som blandt andet skyldes de mange udbrud på plejecentre, forklarer hun.

Mange lande har under coronaudbruddet oplevet overdødelighed, men det har Danmark undgået under det meste af pandemien.

Et studie har vist, at Danmark oplevede en meget lille overdødelighed - eller en dødelighed, der var mindre end forventet - fra midten af februar til slutningen af maj.

30. december fortalte SSI's direktør, Henrik Ullum, at der sås en tendens til øget dødelighed i landet blandt ældre.

Uge 53, der løb hen over nytåret, satte et trist punktum for 2020. Her blev der registreret rekordmange coronasmittede og døde på landets plejehjem.

Her blev der registreret 441 coronatilfælde og 80 dødsfald blandt smittede. Det er henholdsvis 43 og 17 flere end ugen før.

I alt har 2505 plejehjemsbeboere nu været smittet med coronavirus. Det samlede dødsfald er oppe på 523 personer.

Tirsdag viste den seneste opgørelse fra SSI, at 1420 coronasmittede danskere er døde under epidemien.

Af dem har 1250 - eller omkring ni ud af ti - været 70 år eller ældre. Otte ud af ti af alle dødsfaldene er sket blandt folk med en underliggende sygdom.

Det betyder, at de inden for de seneste fem år har været i hospitalskontakt med sygdomme som diabetes, cancer og kronisk lungesygdom.