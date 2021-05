For første gang opstiller EL frontfigur uden for København

Men nu vil partiet for første gang nogensinde opstille den politiske frontfigur uden for København. Det blev besluttet på partiets årsmøde, som blev afholdt i weekenden.

Det er politisk ordfører Mai Villadsens (EL) eget ønske, at partiet bliver mere bredt favnende, og så er hun selv fra den vestjyske stationsby Kibæk nær Herning.

Hun skifter fra Nordsjællands Storkreds til Østjyllands.

- Jeg er stolt over, at vi for første gang nogensinde opstiller vores politiske ordfører i Jylland. Det er vigtigt for mig at sende et klart signal om, at vi er et parti for almindelige mennesker, ligegyldigt om de bor på stenbroen, ved gadekæret eller i midtbyen, siger Mai Villadsen.

Søren Egge Rasmussen er valgt i Østjyllands Storkreds og bliver fremover nummer to på opstillingslisten.

Morten Østergaard (R) var en af stemmeslugerne i kredsen, men han er siden trådt ud af politik. Derfor er håbet, at Enhedslisten kan opsamle en del af stemmerne fra De Radikale, som ligger dårligt i meningsmålingerne som følge af Østergaards sag om krænkelser.

- Vi stiller mig op i Østjylland, fordi vi tror, at Enhedslisten har en mulighed for at blive langt større i alt fra Aarhus til Randers, Horsens og Samsø.

- Det er vigtigt, at vi er et parti, der favner bredt. Jeg er selv født og opvokset i Jylland, så jeg glæder mig til at få lov til at føre valgkamp der, siger Mai Villadsen.

Finansminister Nicolai Wammen (S) fik som tidligere borgmester i Aarhus flest stemmer i kredsen, mens Jakob Ellemann-Jensen (V) fik næstflest stemmer. Det var inden, han blev formand for Venstre.

Politisk ordfører Andres Steenberg (R) har overtaget Østergaards gamle valgkreds. Han er skiftet fra Vestjylland, hvor han blev valgt tre gange.