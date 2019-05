For første gang modtager sydkoreansk film Guldpalmen

"Parasite" er en tragikomisk film, der handler om to familier fra to forskellige dele af den koreanske klasse. Sønnen fra den fattige familie får et job som tutor for datteren fra den velhavende familie.

Det er ifølge nyhedsbureauet AP første gang, at en sydkoreansk film modtager Guldpalmen.

Ved slutningen af prisoverrækkelsen lørdag aften, så det ud til, at hovedprisen skulle gå til enten "Parasite" eller Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood".

Men Tarantino modtog ingen priser lørdag aften i Cannes.

Ved filmfestivalen blev festivalens første kvindelige sorte instruktør Mati Diop også hædret for sin film "Atlantique".

Selv om hun ikke går hjem med den helt store pris, så blev hun hædret med juryens store pris, Grand Prix.

Ingen danskere var i spil i hovedkonkurrencen, men et lille dansk islæt var at finde ved prisoverrækkelsen, da dansk-amerikanske Viggo Mortensen uddelte prisen for den bedste instruktør.

Den pris modtager Jean-Pierre og Luc Dardenne for filmen "Young Ahmed".Prisen for bedste skuespillerinde går til britiske Emily Beecham, der spiller hovedrollen i sci-fi-filmen "Little Joe", mens Antonio Banderas får prisen for bedste skuespiller for sin rolle i filmen "Dolor y Gloria" ("Pain & Glory").

Af dansk islæt kan også nævnes, at den islandsk-danske nidobbelte robertvinder Hlynur Pálmasons drama "A White, White Day", der blandt andet har dansk klipper, dansk lyddesigner og dansk fotograf blev hyldet i parallelprogrammet Critics Week.

Hovedrolleindehaveren Ingvar E. Sigurðsson modtog nemlig skuespillerprisen, Louis Roederer Rising Star Award.

Den færøske instruktør Andrias Høgennis' "Ikki illa meint", der var udtaget til kortfilmskonkurrencen i det samme program, fik også tildelt en pris. Kortfilmen er produceret af danske Johannes R. Nørregaard.