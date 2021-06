For første gang i syv år kan man stå på et nattog i Danmark

Det bliver markeret på perronen med en begivenhed arrangeret af folk fra Rådet for Bæredygtig Trafik, som ønsker at fremme grønne trafikløsninger.

- Nattog er den direkte konkurrent til flyvning i Europa, og derfor er sagen om nattog ikke kun et spørgsmål om en bekvem og rar rejseform, men også strategisk for at få grønnere rejser i Europa, skriver rådet i en pressemeddelelse.

Rådet opfordrer til, at folk klæder sig ud i enten nattøj eller festligt tøj, og så vil der blive viftet med danske og svenske flag, når toget kører.

Også transportminister Benny Engelbrecht (S) dukker op på togstationen, hvor han skal holde en tale og sende nattoget godt på vej.

Han har tidligere kaldt nattog et godt og grønt alternativ og sagt, at det at tage toget på ferie er noget helt særligt.

Med Snälltåget er det første gang siden 2014, at der kører nattog ud i Europa med stop i Danmark.

- Vi har store forventninger til ruten, fordi vi udvider markedet for nattog. Derudover er der stor interesse i at rejse med tog og nattog, set med et miljøperspektiv, siger Marco Andersson, der er salgschef i det svenske firma, til sn.dk.

Toget, der uden coronarestriktioner har plads til 300 om bord, standser i år i Høje Taastrup alle dage i perioden 27. juni til 5. september.

Derefter kører det hver onsdag, fredag, lørdag og søndag frem til 6. november.

Snälltåget kører fra Stockholm i Sverige klokken 16.20, stopper ved den danske station klokken 22.45 og bevæger sig herefter mod Tyskland, hvor det ankommer ved hovedbanegården i Berlin klokken 08.52 næste morgen.

Det er muligt enten at bestille enkeltsæder eller egne kupéer om bord, skriver sn.dk, ligesom man kan købe en bid mad.

Toget kører også retur. Her er afgangen fra Berlin klokken 19.02. Det stopper ved Høje Taastrup klokken 06.38 næste dag for at bevæge sig videre til Stockholm, hvor det kører ind på stationen klokken 14.20.

I Danmark er der fortsat krav om, at rejsende i kollektiv trafik har mundbind på ved af- og påstigning. I Tyskland er der krav om medicinske mundbind af typen FFP2 under hele rejsen, oplyser Snälltåget.

Togselskabet fortæller til Jyllands-Posten, at det til vinter planlægger en ny rute med stop i Danmark.

Den skal gå fra Malmø i Sverige, stoppe i Høje Taastrup, Odense og Kolding, inden det bevæger sig ud af Danmark for til slut at ende i Østrig.