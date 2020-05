For første gang i 64 år må seerne undvære Eurovision

Hospitalssenge har siden april været spredt ud på gulvet i arenaen, der i stedet for at danne scene for Eurovision nu tager imod coronaramte patienter for at aflaste det hollandske sundhedsvæsen.

Eurovision 2020 finder dermed ingen vinder.

I stedet har arrangørerne bag lavet et alternativt Eurovision-show med navnet "Eurovision: Europe Shine A Light". Det sendes lørdag i et allerede optaget show.

Ole Tøpholm, der er Eurovision-ekspert og lørdag kommenterer showet, er ærgerlig over, at dette års sange nu ikke får en plads i historien.

- Det er super ærgerligt. Sangene kommer til at gå i glemmebogen. Normalt er det jo sådan, man går i Grand Prix-arkivet, som vi gør hvert år, og ser på historiske vindere og iøjnefaldende optrædener, men der kommer jo ikke noget fra 2020, siger Ole Tøpholm.

- Hele festen og den landskampsstemning, der er under Eurovision, er noget jeg savner. Det er som et EM i fodbold bare med popmusik, så det er da super ærgerligt, at der kommer til at mangle en 2020-vinder i historiebøgerne, siger han.

Danske Benjamin Rosenbohm og Tanne Balcells vandt årets Melodi Grand Prix som duoen Ben & Tan, og de ventede altså en finaleplads i Rotterdam.

Den drøm er passeret.

Men i lørdagens show medvirker de to, og det er ikke den eneste afløser for Eurovision. Torsdag afholdt Sverige et mini-Eurovision, hvor de svenske seere kunne stemme på deres favorit. Ben & Tan blev nummer otte.

Lørdag skal duoen så være med i Tysklands Eurovision-erstatning, hvor ti deltagere, heriblandt vinderne fra Island og Litauen, dyster. Showet sendes på tysk tv og afholdes i den monstrøse koncertsal Elbphilharmonie i Hamburg.

- Det er et plaster på såret på en eller anden måde, for vi får ikke et Eurovision, men vi får noget, der kommer ret tæt på, siger 17-årige Benjamin Rosenbohm, der er født i Tyskland.

22-årige Tanne Balcells tilføjer:

- Det er bedre end ingenting. Vi gik fra ikke at have nogen mulighed overhovedet for at være med i Eurovision, og nu står vi i Tyskland og skal optræde, så det hjælper lidt, siger hun.

I løbet af de seneste dage, er det gået op for hende, hvad duoen misser.

- Vi har hørt, det skulle være ubeskriveligt, men vi har ikke vidst, hvad vi mistede. Det begynder at gå op for mig nu, fordi vi ser alt det, der kunne have været, siger Tanne Balcells.

"Eurovision: Europe Shine A Light" bliver sendt på DR1 lørdag klokken 21. Ole Tøpholm kommenterer.

Holland er blevet tilbudt at være vært for næste års Eurovision, nu hvor de går glip af dette år, men landet har fortsat ikke besluttet sig.