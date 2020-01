For første gang i 12 år vil Danmark bruge miljøgaranti mod EU

Miljøgarantien giver EU-lande mulighed for at søge om at beholde eller indføre nationale regler på visse områder på trods af fælles EU-regler.

Det sker for at fastholde de danske regler om tungmetallet cadmium i handelsgødning, fortæller miljøminister Lea Wermelin (S).

Danmark vil for første gang i 12 år bruge miljøgarantien over for EU.

Ministeren vil bruge miljøgarantien, så Danmark kan beholde de danske regler for cadmium, når EU i 2022 indfører nye fælles regler på området.

Hidtil har EU ikke haft fælles grænseværdier for cadmium i gødningsprodukter, men med de nye regler sætter EU en grænseværdi, som er højere end de danske.

- Vi skal selvfølgelig ikke slække på danske regler, som giver os en bedre beskyttelse end de fælles regler, som nu er på vej i EU, siger miljøminister Lea Wermelin.

Den nuværende grænseværdi på 48 milligram cadmium pr. kilo fosfat er fastsat i en dansk bekendtgørelse fra 1989 om cadmiumindholdet i handelsgødning, som bruges i landbruget.

EU's nye grænseværdi bliver på 60 milligram cadmium pr. kilo fosfat.

- Problemet er jo, at i og med, at det er et sundhedsskadeligt tungmetal, handler det om den langsigtede indsats, hvor vi i Danmark har en bedre beskyttelse i dag.

- Det er ikke fordi, man kan sige, præcis hvad det konkret vil betyde i forhold til den enkelte. Men vi kan sige, at Danmark har en bedre beskyttelse i dag, og den skal vi holde fast i, siger Lea Wermelin.

Sidste gang Danmark brugte miljøgarantien var i 2008 i sagen om tilsætningsstofferne nitrit og nitrat i fødevarer.

Siden Danmarks indtræden i EU er miljøgarantien hidtil kun brugt fire gange af Danmark. Kommissionen har et halvt år til at svare på, om Danmark skal have lov til at bruge miljøgarantien.

Der er dog strenge krav, som skal være opfyldt, for et land kan få lov til at få særregler med miljøgarantien. Blandt andet skal landet videnskabeligt bevise over for EU, at særreglerne er nødvendige.

Lea Wermelin er dog optimistisk.

- Jeg er optimistisk i forhold til, at det kan lade sig gøre. Men der er selvfølgelig ikke nogen garantier for, når vi rejser sådan en sag over for kommissionen, at vi vinder den.

- Men det skal ikke forhindre os i at gøre det, hvis vi tror, at det er det rigtige. Det mener jeg, at det er, siger Wermelin.

Cadmium indtages via fødevarer og gennem rygning. Omkring fem procent af voksne danskere indtager mere cadmium gennem kosten end det sundhedsmæssigt forsvarlige. Det oplyser Miljøministeriet.

Særligt børn er udsat for relativt høj eksponering for cadmium, fordi de har et relativt højt indtag af fødevarer i forhold til deres kropsvægt.

Generelt indeholder danske afgrøder dog lave mængder cadmium, oplyser Miljøministeriet.

De seneste analyser af cadmiumindholdet i fødevarer på det danske marked viser, at alle de målte fødevaregrupper overholder EU's grænseværdier for cadmium.