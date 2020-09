For fjerde dag i træk har Danmark over 300 nye coronatilfælde

Derved er det fjerde dag i træk, at antallet af positive coronatest er over 300.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på et pressemøde.

Det seneste døgn er yderligere 334 personer testet positive for coronavirus.

Generelt har der den seneste tid været en smittestigning herhjemme. Det skal dog også ses i lyset af, at der bliver foretaget langt flere test end tidligere. Derfor opdages der givetvis flere smittetilfælde.

Den seneste tids smittespredning er med til at gøre, at det såkaldte kontakttal er blevet opgjort til 1,5. Det er samme niveau som tirsdag i sidste uge.

Kontakttallet på 1,5 betyder, at hver coronasmittede i gennemsnit smitter 1,5 andre.

Når kontakttallet er over 1 betyder det, at epidemien vokser, og at flere og flere bliver smittet.

Ifølge sundhedsministeren er der lige nu 55 personer, som er indlagt på landets sygehuse med coronavirus. Det er fem flere i løbet af det seneste døgn.

Af de 55 indlagte coronapatienter befinder tre sig på en intensivafdeling.

De seneste uger og måneder har myndighederne benyttet lokale tiltag for at inddæmme lokale coronaudbrud.

Blandt andet er man tidligere lykkedes med at reducere antallet af smittede i Aarhus igennem lokale tiltag.

I øjeblikket er det særligt i og omkring København, at man oplever en stigning i antallet af smittede. Derfor er der også taget en beslutning om at indføre en række yderligere restriktioner i Storkøbenhavn.

Fra torsdag og to uger frem skal barer, caféer og restauranter i 17 kommuner i og omkring København lukke klokken 22. Det er to timer tidligere end i øjeblikket - og fire timer tidligere end i resten af landet.

I de 17 kommuner bliver der derudover indført krav om, at stående gæster på barer, caféer og restauranter skal bære mundbind.