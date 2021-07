For femte dag i træk er der under 900 nye smittede

Hvis man sætter antallet af smittetilfælde op imod antallet af PCR-prøver, så er det 1,13 procent af prøverne, hvor der er fundet virus.

De 1,13 procent er nogenlunde på niveau med de seneste dage. Det samme er antallet af daglige smittetilfælde, som nu for femte dag i træk er under 900 efter i en kort periode at have ligget over 1000.

Selv om den mere smitsomme Delta-variant udgør langt størstedelen af de danske coronatilfælde, så er der ikke grund til bekymring over smittetallene.

Det mener Eskild Petersen, adjungeret professor i infektionssygdom ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet.

- På trods af udbredelsen af Delta-varianten og på trods af, at vi har sluppet mange restriktioner, så må man sige, at der er kontrol over situationen, lyder det.

Foruden PCR-prøverne er der også foretaget lyntest, der er de test, hvor man podes i næsen. Dem er der siden onsdag foretaget 137.146 af.

Positive resultater fra lyntest indgår dog ikke i tallene fra SSI, da lyntest ikke er lige så sikre i deres testresultater som resultater fra PCR-prøver.

På landets hospitaler er der nu 57 patienter indlagt med coronavirus. Det er to flere end onsdag. 13 er patienter på intensiv. Af dem får otte hjælp af respirator.

Der er ikke registreret yderligere dødsfald blandt coronasmittede.

I de danske myndigheders vaccinationsindsats er der nu flere end fire millioner borgere, der har fået første stik med coronavaccine. Det svarer til 68,7 procent af den samlede befolkning.

Samtidig er flere end 2,8 millioner borgere færdigvaccinerede. Det svarer til 48,2 procent af befolkningen.

Ifølge Eskild Petersen er der dog fortsat lang vej til flokimmunitet.

- Fordi Delta-varianten er mere smitsom, skal flere personer være immune for at opnå flokimmunitet. Vi skal op på 80-90 procent, og det er blandt andet en af grundene til, at man har flyttet grænsen ned til 12 år (for hvem der må vaccineres, red.).

Der vil være en del af befolkningen, som ikke kan eller vil lade sig vaccinere. Desuden er omkring 13 procent af befolkningen under 12 år.

Derfor når vi formentlig ikke flokimmunitet i denne omgang, siger han.

- Men det vigtige er, at vaccinerne beskytter mod den variant, vi har, og hvis der kommer en variant, som udkonkurrerer Delta-varianten, så skal vi holde øje med, om vaccinerne beskytter.