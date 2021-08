Artiklen: For femte dag i træk er der under 1000 nye smittetilfælde

For femte dag i træk er der under 1000 nye smittetilfælde

Der er det seneste døgn registreret 927 smittetilfælde i Danmark. Det viser onsdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De seneste smittetilfælde er fundet via 56.150 PCR-test, som tages ved en podning i halsen.

Det er femte dag i træk med under 1000 smittetilfælde, efter at der i slutningen af juli var to dage med over 1000 om dagen.

Det betyder, at andelen af positive prøver - kendt som positivprocenten - er på 1,65 procent.

Det er det højeste siden januar. Men det er svært at sammenligne en til en, fordi der har været et stort fald i antallet af test gennem året, i takt med at flere er blevet vaccineret.

På landets sygehuse er status onsdag, at antallet af indlagte med coronavirus er faldet med 3 til 59.

Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge i anæstesi og intensiv medicin på Odense Universitetshospital i Svendborg, hæfter sig ved, at antallet af indlagte er faldende.

- Det interessante er antallet af indlagte, og det er positivt, at det falder.

Derudover fortæller Joachim Hoffmann-Petersen, at smittetallene faktisk ikke længere er så interessante.

- Jeg hæfter mig også ved, at der ikke er en sammenhæng mellem antallet af smittede og indlagte længere.

- For et år siden kunne vi bruge smittetallet til at forudse, hvor mange indlagte vi kunne regne med. Nu er mange blevet vaccineret, og derfor bliver folk ikke syge. Så smittetallene kan vi ikke bruge til så meget.

Antallet af indlagte er faldet med 94 procent sammenlignet med starten af året.

Der var mest pres på sundhedsvæsenet i starten af januar, hvor der var 964 patienter med coronasmitte indlagt.

Vaccinationerne fortsætter også med at skride fremad. Der er det seneste døgn givet omkring 56.500 vaccinestik.

Samlet er 4,24 millioner personer enten i gang med at blive vaccineret eller færdigvaccinerede. Det svarer til 72,5 procent af befolkningen.

Der er ingen nye dødsfald det seneste døgn. Der er i alt registreret 2550 coronarelaterede dødsfald i Danmark siden marts 2020.