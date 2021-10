For få kvælstofreduktioner kan blive stopklods for Enhedslisten

Ifølge partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, skal en aftale indeholde kvælstofreduktioner i et omfang, der gør, at Danmark kan gøre sig håb om at leve op til EU's vandrammedirektiv.

En politiske aftale om klima- og kvælstofreduktioner i landbruget kan ende med at blive uden Enhedslisten, hvis ikke aftalen leverer et stort nok fald i mængden af kvælstof i danske vandmiljøer.

- En betingelse for, at Enhedslisten er med i den her aftale, er, at vi lever op til vandrammedirektivet og sikrer god økologisk tilstand ude i vores vandmiljøer, som har været svigtet i så mange år, siger hun.

- Det kan man kun, hvis man sørger for, at hammeren falder, hvis landbruget ikke leverer.

Tiltag rettet mod mindre kvælstof i danske vandmiljøer deles nogle gange i to kasser:

Den ene kaldes målrettet regulering. Det er krav og restriktioner til de enkelte landmænd. Den anden kaldes kollektive virkemidler, hvor man forsøger ad andre veje såsom udtagning af jorde at sikre reduktioner i niveauet af kvælstof.

I forhandlingerne om en aftale for landbruget, har oppositionen talt meget for de kollektive virkemidler.

Modsat ønsker Mai Villadsen, at man sikrer sig reduktioner ved at lave en mekanisme for målrettet regulering, hvis ikke de kollektive virkemidler slår til.

- Jeg håber, at det bliver gennem frivillige virkemidler og gennem udtag af lavbundsjord. Men det er klart, at der bliver også nødt til at være en konsekvens, ellers lever vi ikke op til den grønne dagsorden, siger hun.

- Min tillid til de frivillige aftaler kan ligge på et meget lille sted. Vi har gang på gang set aftaler, der viste, at man skulle reducere kvælstofudledningerne, men hvor det ikke lykkedes.