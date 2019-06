For dyrt til danske familier: Antallet af au pairs styrtdykker

Udgifterne til at have en filippinsk au pair til at støvsuge, vaske tøj og passe børn er eksploderet de senere år, og det kan direkte aflæses på, hvor mange au pairs, der kommer til Danmark. Det skriver A4 Nu.

I takt med at lommepenge, dansk-kurser og forsikringer til au pairs er blevet dyrere, er interessen faldet markant. 2019 ser ud til at blive det år, hvor færre end 1.000 danske børnefamilier hyrer en au pair fra Fillippingerne, Kenya eller Ukraine. I årets første fire måneder er der kun givet 307 opholdstilladelser til au pair herhjemme, hvilket er historisk bundrekord.

I 2008 blev der givet i alt 2937 opholdstilladelser, viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. I fjor fik 1311 udlændinge tilladelse til at arbejde som au pair i Danmark.

Fra 1. juli skal danske værtsfamilier yderligere have penge op af lommen og betale 17.300 kroner for dansk-undervisning til deres au pair.

Med den ekstra store udgift til dansk-kursus forventer Pia Heidi Nielsen, formand for Kost- og Servicesektoren i FOA, at interessen for at få en au pair udenfor EU vil falde yderligere.

- Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af opholdstilladelser til au pairs er så lavt, og jeg er ikke i tvivl om, at det hænger sammen med de øgede udgifter, der påhviler værtsfamilierne, siger hun til A4 Nu. Siden 2014 er lommepengene til en au pair steget fra 3.250 kroner om måneden til 4.350 kroner om måneden.

Også daglig leder i Kirkernes Internationale Tjeneste, KIT, Hans Henrik Lund, ser en direkte sammenhæng mellem prisen og de færre au pairs.

- Mange familier har ikke længere pengene til en au pair. Jeg forventer, at rigtig mange familier ansøger om en au pair inden 1. juli, hvor udgiften på de godt 17.000 kroner til dansk-undervisning træder i kraft. Og derefter vil antallet af ansøgninger sandsynligvis falde med 35 - 40 procent, siger han til A4 Nu.

FOA og KIT har i mange år kæmpet for forbedringer af au pair-ordningen for at sikre, at filippinske og afrikanske au pair-piger med ophold i Danmark havde ordentlige løn- og arbejdsforhold og ikke blev udnyttet som billig arbejdskraft i rigmandshjem.

På Christiansborg har blandt andet Enhedslisten og Dansk Folkeparti ønsket at nedlægge au pair ordningen med henvisning til, at der var tale om social dumping. Men et flertal i Folketinget har ønsket at videreføre ordningen og gradvist forbedret den, så en au pair i dag er sikret 4.350 kroner i lommepenge hver måned for en arbejdsuge, der maksimalt er 30 timer.

Når de øgede udgifter til danskundervisning træder i kraft om to uger, kan det åbne en ladeport af sort arbejde og import af rumænske, bulgarske og græske rengørings- og barnepiger, advarer både FOA og KIT.