For anden uge i træk er der færre smittede med RS-virus

For anden uge i træk blev der sidste uge registreret færre smittede med RS-virus end ugen før.

Her blev 1023 nye tilfælde af virusset registreret, viser tal fra Statens Serum Institut. Ugen før, som var første uge med fald efter seks ugers fremgang, blev der fundet 1157 tilfælde.

RS-virus er en luftvejsinfektion, som alle mennesker kan blive ramt af.

Det giver i de fleste tilfælde milde forkølelseslignende symptomer, og de fleste kommer sig i løbet af en uge eller to. Det kan dog også medføre alvorlig sygdom - især hos spædbørn, ældre og folk med et svækket immunforsvar.

Småbørn kan få alvorlig betændelse i luftvejene, og ekstraordinært mange har den seneste tid været indlagt på landets hospitaler.

- I de seneste tre uger har vi haft lige så mange børn indlagt med RS-virus, som vi plejer at have på en hel sæson, fortalte Klaus Birkelund Johansen onsdag til Ritzau. Han er formand for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab.

Normalt er det hovedsageligt de yngste børn under et til to år, som rammes. Også en del lidt ældre børn rammes i øjeblikket.

RS-virus optræder normalt mellem december og marts. I år har det dog ramt usædvanligt tidligt. Langt flere smittes også, og tallene er tre-fire gange højere end under de normale vintersæsoner.

I uge 36, som var den uge i SSI's opgørelse med hidtil fleste tilfælde, blev 1321 registreret smittet med RS-virus.

Selv om der altså nu registreres færre smittetilfælde, kan epidemien dog vare ved at stykke tid endnu. Det fortalte afdelingslæge Lasse Vestergaard fra SSI i sidste uge.

- Udbrud med RS-virus oplever vi typisk i vintermånederne. Vi forventer derfor også, at epidemien i år vil vare længere tid end de normale 6-10 uger på grund af den tidlige start.

- Hvor længe epidemien vil vare, og om vi vil se gentagne bølger af smitte igennem efteråret og vinteren, er svært at forudsige, sagde han i en pressemeddelelse.