For Helger kan det aldrig blive vildt nok

Det skal ligge i en tidligere værftskantine på Frederiksø i Svendborg og blive et udflugtsmål for studerende inden for teater, film og skrædderi. Men også for alle andre, der interesserer sig for kostumer.

En bedre fødselsdagsgave kunne Anne Marie Helger, der fylder 75 år den 12. februar, næppe have ønsket sig.

I hvert fald skriver hun på sin Facebook-side: hurrajubiiejææhbravooh - tænk sig et rigtigt levende Kostumarium midt i Danmark.

Museet skal rumme et arbejdende kostume- og broderiværksted og skiftende udstillinger. Fast skal det være muligt at se nogle af de kostumer, som Anne Marie Helger har optrådt i.

Der er mange at vælge mellem, for hun elsker kjoler - allerhøjest de kulørte og overdådige. Sådan en havde hun på ved et arrangement for Nelson Mandela, da han besøgte Danmark i 1992.

Efter sigende troede den sydafrikanske præsident, at det var selveste dronning Margrethe, han stod ved siden af.

At det var Anne Marie Helger, lå lige for. Kampen mod apartheid har været en mærkesag for hende.

I det hele taget løber blandingen af skuespil og aktivisme som en "rød" tråd gennem hele karrieren.

Som når hun har marcheret for Guantanamo-fanger og stiftet Fristaden Christiania Fonden.

Eller som i sidste måned, hvor hun og andre kunstnere sammen med Danmarks Naturfredningsforening protesterede mod nybyggerier på Amager Fælled.

Men der skal også være noget at grine af. Under nedlukningen i foråret satte hun toiletruller i det lange grå hår og fik på den måde fortalt, hvad hun syntes om dem, der havde været i supermarkedet for at købe toiletpapir:

"Rul håret op på store toiletpapir papillot spoler. Det gir smukke karantæne krøller. Hvad gør folk der lever i et hamsterhjul når lokummet brænder? De hamstrer. Det gør hamstere. Kærligst Toiletpapir-papillotøsen".

Anne Marie Helger, der er opvokset i Charlottenlund, blev i 1965 optaget på teaterskolen i Aalborg. Men hun sprang fra året efter, da hun fik mulighed for at optræde på Jomfru Ane Teatret.

Siden blev hun en del af teatergruppen Solvognen, der blev kendt for sine aktions- og gadeteaterforestillinger i 1970'erne.

Det er også blevet til flere filmroller, blandt andet i Erik Clausens "De Frigjorte". For den fik hun i 1994 en Robert for bedste kvindelige birolle.

Anne Marie Helger har siden 1990 været gift med overlæge Jeppe Helweg.

Fra et tidligere forhold har hun datteren Johanne Emilie Helger Lund, der er tøjdesigner og kostumier.