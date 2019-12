Folketingspolitikere i slutspurt inden juleferien

Traditionen tro er der slutspurt i Folketingssalen i dagene inden juleferien, og fredag bliver en travl dag, hvor hele 20 lovforslag skal tredjebehandles.

Folketinget skal blandt andet stemme om lovforslaget om en ny form for seniorpension, som skal træde i kraft fra nytår.

Den politiske aftale blevet indgået i begyndelsen af november og kom i stand efter et længere tovtrækkeri om, hvem der skal vurdere, om den enkelte borger er berettiget til at få seniorpension.

Kompromiset blev, at det næste år bliver kommuner, der skal stå for seniorpensionen, hvorefter ordningen bliver statslig.

VLAK-regeringen indgik aftalen i maj med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Efter folketingsvalget tilsluttede den socialdemokratiske regering sig aftalen.

- Det er med en god følelse, at vi bærer aftalen i mål, men vi mener ikke, det er tilstrækkeligt for at løse vores udfordringer med nedslidte grupper på arbejdsmarkedet.

- Der udestår et arbejde næste år med at få lavet en egentlig ny ret til tilbagetrækning, men det er et fremskridt for en gruppe i samfundet, siger Jesper Petersen, politisk ordfører for Socialdemokratiet.

Inden julefreden sænker sig over Christiansborg, skal politikerne også tredjebehandle et forslag om et nyt midlertidigt børnetilskud til børnefamilier, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen.

Aftalen gav oppositionen anledning til at beskylde regeringen for løftebrud, fordi regeringen med tilskuddet hæver ydelserne til udlændinge.

Men løftebrud er det ikke, mener Jesper Petersen.

- Vi sagde før valget, at den brede udlændingepolitik skal stå fast. Men indtil en ny ydelseskommission er klar med et forslag, vil vi indføre en midlertidig børneydelse for at mindske fattigdom blandt børn i Danmark.

Tilskuddet skal gælde til midt i 2021.

Fredag skal der også stemmes endeligt ja eller nej til et forslag om at mindske totalomkostningerne ved at køre elbil, ligesom politikerne for tredje gang skal stemme om en forhøjelse af emballageafgiften på bæreposer og engangsservice.

I alt har ugen budt på 37 tredjebehandlinger.

Blandt andet blev finansloven for næste år vedtaget af et bredt flertal af Folketinget. Alle partier undtagen Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte for.

Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh begrundede det med, at partiet ikke kan støtte en finanslov "der gør alle danskere fattigere".

Også i denne uge vedtog et enigt Folketing torsdag at ændre udlændingeloven, så børn af udlændinge lettere kan opnå familiesammenføring, hvis den ene forælder bor i Danmark.

Det betyder, at mindst 83 udenlandske børn - heriblandt den thailandske pige Atcharapan "Mint" Yuangyai - som alle har fået nej til at blive familiesammenført med deres mor eller far i Danmark, med ændringen kan få lov at ansøge igen.

Jesper Petersen noterede sig, at et bredt flertal stemte for - også selv om det er blevet kritiseret for at være en lempelse af udlændingeloven, siger han.

Når fredagen går på hæld, står juleferien for døren, og den byder man i Socialdemokratiet velkommen.

- Alle i Danmark har travlt op til jul, og sådan er det også i Folketinget. Det er en af de travleste uger på året overhovedet med rigtig mange afstemninger, så det bliver godt, at det snart er jul, lyder det.

Der er mødefri i Folketinget indtil tirsdag 7. januar.