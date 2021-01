Michael Aastrup er udenrigsordfører for Venstre og næstformand for Det Udenrigspolitiske Nævn, og det var ifølge manden selv den rolle han udfyldte, da han rejste til Dubai med kæresten i staren af januar. (Arkivfoto)

Folketingsmedlem om Dubai-tur: Det var en diplomatisk rejse

Møder og arbejde gav Dubai-turen diplomatisk karakter, mener udenrigsordfører for Venstre Michael Aastrup.

Der var tale om en diplomatisk rejse, da folketingsmedlem Michael Aastrup (V) aflagde besøg i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater i starten af det nye år.

Det siger han til TV2 Østjylland.

- Det var for at passe mit job, da jeg som blandt andet udenrigsordfører sidder i en lang række internationale fora, siger han.

I og med at det var en diplomatisk tur, mener han ikke, at den er omfattet af de generelle rejserestriktioner.

Og det meste af rejsen gik da også til møder med forskellige organisationer og blandt anden den danske generalkonsul, har han tidligere oplyst til Ekstra Bladet.

Om aftenen var der tid til afslapning med kæresten, der var rejst med ham.

I første omgang fortalte Michael Aastrup til Ekstra Bladet, at pengene til turen kom ud af egen lomme.

Over for TV2 Østjylland uddyber han dog, at nogle af pengene stammer fra det omkostningstillæg, man får, når man sidder i Folketinget.

- Det er noget, jeg har gjort flere gange. Som medlem af Folketinget får jeg et omkostningstillæg, og nogle af pengene er gået til rejsen, siger Michael Aastrup Jensen.

Folketingsmedlemmer bosiddende i Danmark får 63.297 i omkostningstillæg. Tillægget skal dække omkostninger, som folketingsmedlemmer har i forbindelse med deres arbejde.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra Michael Aastrup og Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste fredag, at der alene i januar var 50 smittede med coronavirus, der rejste fra Dubai til Danmark.

Blandt de 50 var også det eneste kendte tilfælde af den sydafrikanske coronavariant.

På Facebook skrev han, at 33 af de indrejsende var kommet til Danmark, efter kravet om at man skal kunne fremvise en negativ coronaprøve tidligst 24 timer inden boarding, blev indført.

- Derfor nødvendigt at få strammet op, skrev han.