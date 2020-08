Folketingsgruppen har plan for arvefølgen i Enhedslisten

Det skyldes partiets rotationsprincip, som betyder, at medlemmer af Folketinget kun kan sidde i sammenhængende syv år.

Der er en tilbagevendende debat om princippet, som blandt andet vil ramme Pernille Skipper, der ikke kan genopstille ved næste valg.

På partiets sommergruppemøde tirsdag gør hun det klart, at folketingsgruppen har en plan.

- Vi har en plan for det. Det er vores plan i folketingsgruppen. Men jeg kan sige så meget, at det bliver ikke i år, der bliver skiftet politisk ordfører, så I må holde mig ud lidt endnu, siger hun.

Hun henviser til forslaget om at forlænge rotationsprincippet til 11 år i stedet for de nuværende syv år.

Tidligere har partiet måtte vinke farvel til den daværende politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen, som Pernille Skipper tog over efter.

Princippet er indført for at undgå levebrødspolitikere, så de får input uden for Christiansborg.

Ulempen er, at der dermed forsvinder en vis parlamentarisk erfaring.

Skipper vil heller ikke svare på, om hun gerne vil fortsætte som politisk ordfører. Men omvendt stammer forslaget fra hendes egen folketingsgruppe.

- Det tager jeg ikke stilling til nu, vi agerer, som reglerne er i Enhedslisten i dag. Vi har et rotationsprincip, der betyder, at folketingsmedlemmer ikke må sidde i mere end en vis periode.

- Det forslag, der er til debat, handler om, hvorvidt perioden skal være længere eller ej. Det vil jeg ikke indgå i, siger hun.

I en rundspørge foretaget af DR Nyheder bakker seks ud af 13 folketingsmedlemmer op om forslaget, mens tre ikke har taget stilling, og én er imod. De resterende tre er ikke vendt tilbage på henvendelsen.