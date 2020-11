Folketingets formand: Smitten kan være spredt på Christiansborg

Det sker, efter at fire folketingsmedlemmer har fortalt, at de er smittet med covid-19, og en stribe ministre har fortalt, at de er gået i selvisolation efter kontakt med smittede.

- Udbredelsen af smitte med covid-19 i Folketinget siger noget om, hvor alvorligt vi som Folketing, arbejdsplads og danskere skal tage denne her situation.

- For det er gået stærkt det seneste døgn, det må jeg sige, siger Henrik Dam Kristensen.

Det er endnu uvist, om politikerne er smittet i forbindelse med deres arbejde på Christiansborg, hvor der har været indført en række restriktioner siden foråret for at begrænse smitterisikoen.

- Nu pågår arbejdet med smitteopsporing. Men der har været forskellige forhandlinger og udvalgsmøder. Og der kan man ikke afvise, at det er der, det er sket.

- Det kan man bestemt ikke. Derfor tager vi også de forholdsregler, vi skal, siger Henrik Dam Kristensen.

Folketingets Præsidium mødes tirsdag klokken 17 for at diskutere situationen.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at fortsætte lovarbejdet på Christiansborg. Vi har en meget alvorlig situation i Danmark, siger Henrik Dam.

- Men det er også vigtigt, at Folketinget kan arbejde. Vi har jo blandt andet hastelove, som er vigtige for store befolkningsgrupper, siger Henrik Dam Kristensen.

Pia Kjærsgaard (DF), som er 2. næstformand i præsidiet, kan ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at tage en beslutning om at lukke Folketinget ned, som det blev under udbruddet i foråret.

- Det frygter jeg selvfølgelig, men skal vi gøre det, så må vi jo gøre det. Det her er en alvorlig situation, og vi er ramt af det, siger hun.

Folketinget kunne ifølge Pia Kjærsgaard ikke umiddelbart have gjort mere for at undgå coronasmitten.

- Den her situation kommer lynhurtigt, og vi er meget overraskede. Det er en stor arbejdsplads, det skal vi ikke glemme, siger hun.