Folketinget vil forbyde køb af vælgererklæringer

Et enigt Folketing er klar til at forbyde betaling for vælgererklæringer på linje med betaling for stemmer.

Alle Folketingets partier er enige om at indføre et forbud mod at betale for vælgererklæringer. Det sker med slet skjult reference til partiet Hard Line med Rasmus Paludan i spidsen.

Rasmus Paludan har lavet en struktur, hvor han via et væddemål betalte for vælgererklæringer.

- Det strider mod ånden i vores valglovgivning og demokrati. Det skal være politiske holdninger og ikke penge eller andre belønninger, der afgør, hvem man støtter med en vælgererklæring.

- Så jeg er glad for at have fået bred politisk opbakning til hurtigst muligt at sætte en stopper for den slags metoder, skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse.

Ifølge JydskeVestkysten lancerede Rasmus Paludan i oktober et væddemål, hvor personer, der havde afgivet en vælgererklæring til Hard Line med altovervejende sandsynlighed ville vinde 200 kroner, hvis partiet blev opstillingsberettiget.

Det er med den gældende lovgivning ikke ulovligt. Men vil altså snart blive det.

Rasmus Paludan var opstillet til Folketingsvalget i 2019 med partiet Stram Kurs.

Stram Kurs benyttede et hul i loven til at omgå reglerne for en tænkepause, når det kommer til vælgererklæringer. Derfor må Stram Kurs ikke indsamle vælgererklæringer.

Kort efter den afgørelse blev Hard Line - Stram Kurs på engelsk - oprettet. Det er set som et forsøg på at omgå reglerne ved blot at starte et identisk parti med, det der er blevet dømt ude og så indsamle vælgererklæringer her.

Også den praksis vil et enigt Folketing nu stoppe.

- Fremover vil Valgnævnet blandt andet kunne sætte foden ned, hvis et ændret partinavn har for stor lighed med navnet på et parti, der indsamler vælgererklæringer, eller et parti, der har fået gult eller rødt kort og dermed har fået bremset sin indsamling af vælgererklæringer.

- Dermed forhindrer vi blandt andet, at man ved at skifte partinavn kan omgå systemet med gult og rødt kort i sager med snyd, skriver Astrid Krag.

Hard Line har dog ikke haft Stram Kurs' succes med at indsamle vælgererklæringer. Partiet har for nuværende indsamlet 3509 af de 20.182, der er påkrævet for at stille op til Folketinget.