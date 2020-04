Folketinget vil betale for ubrugte institutionspladser

Det betyder også, at kommunerne kan blive kompenseret, hvis de giver forældre penge tilbage for en institutionsplads, de i øjeblikket ikke har til rådighed.

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at kompensere landets kommuner for de ekstra udgifter, de har, ved at åbne landets institutioner, dagplejer, SFO'er og klubber igen.

Det kan også være en madordning, som forældre betaler for, selv om børnene har madpakker med.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Når der er behov for kompensation, skyldes det, at det stadig ikke er alle børn, der kan komme i institution trods genåbningen.

Blandt andet har flere institutioner pladsmangel, fordi de skal leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer om at holde god afstand mellem børnene.

- Kommunerne står med en kæmpe opgave i de her dage. Børnehaver og vuggestuer skal åbnes, samtidig med at de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det går mange steder rigtig godt, men særligt i byområder, hvor pladsen er trang, mangler man lidt endnu, udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Her vælger nogle kommuner at reducere forældrebetalingen, og det, vi gør med aftalen her, er at slå fast, at de omkostninger, som kommunerne har, skal indgå i forhandlingerne om den kommende økonomiaftale.

Kommunerne kan få kompensation for ekstraudgifter fra 15. april til 11. maj. Den periode dækker over første fase i genåbningen af samfundet.

Det vil altså sige, at selv om institutionerne blev lukket midt i marts, er der ingen kompensation at hente for den periode.

Der er heller ikke klarhed over størrelsen på kompensationen.

Særligt Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har slået på tromme for, at forældre skal have penge tilbage for de ubrugte institutionspladser - og gerne helt tilbage fra 1. april.

Sådan er det dog ikke endt.

- Det har været vigtigt for Venstre, at staten skulle give en økonomisk hjælp til kommuner og forældre, og selv om aftalen ikke indeholder alt det, vi har ønsket fra de blå partiers side, så er det bedre end ingen hjælp. Derfor bakker vi op om aftalen, siger Venstres børneordfører, Ellen Trane Nørby.

Det er ikke en del af aftalen, men partierne har noteret sig, at økonomisk trængte familier kan få en friplads i henhold til dagtilbudsloven.

Aftalepartierne understreger i aftaleteksten, at det er vigtigt, at kommunerne behandler ansøgninger hurtigt, så familierne kan få de tilskud, de er berettiget til, allerede fra den kommende måned.

- Det bliver nu slået fast med syvtommersøm, at kommunerne hurtigt skal sørge for at give børn fripladser, hvis børnenes forældre mister deres indkomst. I en tid hvor flere mister deres arbejde, er det vigtigt, at det sociale sikkerhedsnet er hurtigt og fleksibelt, siger SF's undervisningsordfører Jacob Mark (SF).

Merudgifterne, som er forbundet med reduceret forældrebetaling og genåbning af dagtilbud, vil indgå i en samlet forhandling med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om udgifter i forbindelse med coronakrisen.

Kompensationen gives til kommunerne under ét.