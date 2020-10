Folketinget varsler milliarder til udskiftning af oliefyr

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har sammen med et bredt flertal i Folketinget udmøntet 2,3 milliarder kroner, der skal hjælpe til, at op til 240.000 olie- og gasfyr bliver udskiftet over de næste ti år.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix