Folketinget udvider og forlænger redningspakker til kulturlivet

Folketinget vedtager kompensationsordning for koncerter, festivaler og motionsløb med flere end 350 deltagere.

Et næsten enigt folketing er lørdag aften nået til enighed om to nye aftaler, der skal komme et hårdt trængt kulturliv til undsætning i forbindelse med coronakrisen.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Alle partier bortset fra Nye Borgerlige er nået til enighed om at udvide kompensationsordningen til arrangører til og med 31. august.

Derudover udvides rammerne for, hvilke kultur- og sportsarrangementer, der kan søge kompensation.

Nu kan også mindre koncerter, festivaler og motionsløb med 350 deltagere få kompensation. Tidligere var det kun arrangementer med over 1000 deltagere.

Ordningen omfatter kun enkeltstående arrangementer, som ikke finder sted dagligt. Det kan eksempelvis være ugentlige sportsbegivenheder eller festivaler, der finder sted i en afgrænset periode på maksimalt fire uger.

Derudover er alle partier nået til enighed om at oprette en nødpulje, der kan hjælpe flere kulturinstitutioner under coronakrisen.

Nødpuljen kan søges af nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder.

Det er eksempelvis revyer og kommunale kulturinstitutioner, der ikke er hjulpet af de generelle ordninger.

- Nødpuljen spænder et ekstra sikkerhedsnet på 200 millioner kroner ud under kulturlivet i Danmark, siger kulturminister Joy Mogensen.

- Ét centralt element i nødpuljen er at hjælpe institutioner, der er eksistenstruet, så de kommer gennem krisen. Danmark har også brug for kultur, når vi er på den anden side af coronakrisen.

Med nødpuljen kan kommunale kulturinstitutioner få lønkompensation og kompensation for faste udgifter. De sidestilles dermed med de selvejede kulturinstitutioner.

Institutioner kan dog maksimalt få dækket 80 procent af udgifterne, medmindre de er særligt nødlidende på grund af coronakrisen.