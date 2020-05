Folketinget tager skridt mod uvildig udredning af coronaforløb

Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget har besluttet at indlede arbejdet med at få udarbejdet en uvildig udredning af forløbet under coronakrisen.

- Vi har nedsat et underudvalg under Udvalget for Forretningsordenen.

- Jeg tror allerede, at det lykkes dem at holde det første møde i denne uge, siger han.

Et flertal uden om regeringen har tidligere foreslået, at en uvildig ekspertgruppe skal se på hele forløbet om, hvordan situationen under coronakrisen er blevet håndteret.

I Politiken blev der præsenteret et forslag om, at fem eksperter med forskellig videnskabelig baggrund i et halvt år skal frikøbes af Folketinget til at gennemføre en hurtig udredning af regeringens og myndighedernes håndtering af coronakrisen.

Eksperterne skal have adgang til alle centrale regeringsdokumenter i perioden fra nytår hen over nedlukningen og frem til genåbningsfasens begyndelse.

- Et enigt Udvalg for Forretningsordenen har nu nedsat et særligt coronaudvalg, hvor hvert parti får et medlem, og de skal mødes og udvælge en formand eller -kvinde og drøfte det nærmere indhold.

- Det er min forventning, at vi hurtigt kommer i gang, så det er min forhåbning, at vi i næste uge har nedsat et kommissorium, og så kan vi gå i gang med at udpege forskerne, siger Karsten Lauritzen (V), der er medlem af Udvalget for Forretningsordenen.

Medlem af udvalget Peter Skaarup (DF) pointerer vigtigheden af, at sagen i første omgang skal undersøges af Folketingets partier, ikke af regeringen.

- Vi skal ikke sætte ræven til at vogte gæs. Vi skal sørge for, at det er en uvildig undersøgelse, hvor det ikke er ministerierne, der undersøger sig selv, eller regeringen, der undersøger sig selv.

- Socialdemokraterne har regeringsapparatet. Så må man også finde sig i, når man har håndteret en krise, at når man skal kigge på, hvilke udfordringer, der er, hvilke fejl, der er, og hvilke andre vurderinger, der er, at det får man nogle andre folk til at gøre, siger han.