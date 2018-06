Folketinget tager parkeringsmillioner fra kommunerne

Oppositionen har til det sidste forsøgt at bekæmpe ændringen. Blandt andet håbede den på, at borgerlige folketingsmedlemmer, valgt i hovedstadsområder, ville skifte mening i sidste øjeblik.

Det er nemlig blandt andet Frederiksberg og København, der bliver hårdt ramt af ændringen.

Men forslaget blev altså vedtaget, efter at regeringen har rettet det til undervejs.

Kort fortalt bliver kommunerne nu modregnet i alle deres indtægter fra parkering. Hidtil har reglerne sondret mellem betaling for parkering og parkeringsafgifter.

Og hidtil er kun betaling for parkering blevet modregnet. Mens parkeringsafgifter ikke er. Dertil kommer, at kommunerne har fået et fradrag baseret på deres indtægter fra betaling for parkering i 2007.

Dermed er kommuner, der har været tidligt ude med at opkræve penge for at parkere, blevet favoriseret, lyder regeringens argument.

Socialdemokratiet mener, at loven vil betyde dårligere muligheder for at finde parkeringspladser i de større byer.

- Jeg tror, at de fleste kender at køre rundt i mange minutter, måske endda kvarter eller halve timer og lede efter en parkeringsplads. Det bliver endnu mere fremover, siger kommunalordfører Magnus Heunicke (S).

- Det, der kommer, er en statslig pengemaskine, hvor staten vil gafle de penge til sig, så kommunerne ikke kan bruge dem på at etablere parkeringsfaciliteter, siger han.

Hidtil har kommunerne sluppet for modregning af de parkeringspenge, de brugte på at investere i nye parkeringsanlæg. Men det bliver lavet om.

De anlæg, som kommunerne allerede har indgået bindende kontrakter om, vil de dog fortsat kunne fradrage udgifterne til.