Folketinget tager Scandinavian Star-sagen op igen

Her skal regeringen oplyse status for opklaringsarbejdet af branden, ligesom den skal redegøre for, hvad den agter at gøre for at komme en opklaring nærmere.

I kølvandet på en dokumentar om branden på Scandinavian Star i 1990 har et flertal i Folketinget nu anmeldt en forespørgselsdebat om sagen.

Det skriver Information, efter at et flertal på seks partier - Socialdemokratiet, DF, De Radikale, Enhedslisten, SF og Alternativet - har anmeldt forespørgselsdebatten.

Det er nye oplysninger i en dokumentarserie om mordbranden, som i marts og april har været sendt på DR, der har givet de seks partier anledning til at diskutere sagen igen.

I serien kaster den norske forsikringsmægler Svein Dammen lys over kaskoforsikringen af skibet, og hans oplysninger understøtter spekulationer om forsikringssvindel som muligt motiv til branden natten til den 7. april 1990.

Frem til en uge før branden havde Svein Dammen haft at gøre med kaskoforsikringen af Scandinavian Star. Da lød kaskoforsikringen på 12 millioner dollar.

Men da skibet den 30. marts 1990 blev solgt for allerede næste dag at blive indsat på ruten Frederikshavn-Oslo, var kaskoforsikringen skiftet til et andet selskab og fordoblet til 24 millioner dollar.

En uhørt høj sum, som Svein Dammen "stejlede" over, som han siger.

Socialdemokratiets Jeppe Bruus kalder det "en vigtig sag, der stadig er uforløst".

- Den berører rigtig mange mennesker og forældes aldrig. Så det er fint at få det diskuteret, siger han til Information.

Det samme mener Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.

- Det er helt centrale oplysninger, som vi vil tage op med Justitsministeriet for at høre, om ikke det giver anledning til at få efterprøvet forsikringsspørgsmålet.

- Og forhåbentlig kan vi få et flertal for at få det undersøgt, siger han til avisen.

Venstres folketingsgruppe har på grund af coronakrisen ikke nået at drøfte en stillingtagen til forespørgselsdebatten.

Debatten vil komme på Folketingets dagsordenen før eller efter sommerferien.