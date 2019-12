Folketinget slår ned på visumordning til unge

Det sker for at få sikre, at ordningen i højere grad bliver brugt efter hensigten, skriver udlændinge- og integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er godt, at unge har muligheden for at rejse ud og opleve verden. Men når fagbevægelsen udtrykker bekymring for, at de samme ordninger bliver brugt til at presse lønninger, må vi heller ikke være naive.

- Derfor indfører vi nu et årligt loft over hvor mange opholdstilladelser, vi udsteder til personer fra udvalgte lande, skriver udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Working Holiday-ordningen er en aftale Danmark og syv andre lande. Den skal gøre det muligt for unge at rejse til et land og have lov til at arbejde i et år. Det skal gøre det lettere at rejse rundt og opleve andre kulturer.

Antallet af tilladelser under ordningen er dog steget fra 809 i 2015 til hidtil 3344 tilladelser i 2019.

Det er tidligere blevet kritiseret, at ordningen angiveligt er bliver brugt som en nem måde at få et visum til at arbejde i Danmark specielt fra to sydamerikanske lande, der er med i ordningen.

86 procent af tilladelser er givet til personer fra Argentina eller Chile.

- Det er fint, at man som ung kan rejse på kulturudveksling. Men på grund af misbrug af ordningen, er det nødvendigt med opstramning.

- For Dansk Folkeparti har det været vigtigt, at vi kunne få en kvote på 150 om året fra Argentina og Chile, da det er fra disse lande der har været misbrug, skriver Dansk Folkepartis social dumpingordfører Bent Bøgsted i meddelelsen.

De nye regler for ordningen betyder, at der vil blive indført et gebyr for at søge på 1900 kroner, et loft over ansøgere fra Argentina og Chile på 150 styk, at der kun må tages lønmodtagerjob og at visum-tagere skal have orientering om formålet med ordningen.

- Working Holiday er et godt tilbud, men skal foregå under ordnede forhold, og ikke være en genvej til billig arbejdskraft for arbejdsgivere, skriver SF's Karsten Hønge om aftalen.