Folketinget skruer ned for blusset på grund af coronakrisen

Folketinget bliver også berørt af coronakrisen. Folketingspolitikerne sendes som udgangspunkt hjem torsdag som konsekvens af coronasituationen, men Folketinget kan fortsat lovgive.

Og det betyder, at der vil være folketingsmedlemmer i Folketingssalen, når der skal stemmes om love. Hvilke love, der er nødvendige at stemme om, er op til regeringen at vurdere.