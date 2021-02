Folketinget vil bruge SMS'er og hold til Støjberg-afstemning

For at mindske smitterisiko vil Folketinget afholde en særlig afstemning tirsdag. Det oplyser Folketinget.

Når Folketinget tirsdag skal stemme om rigsret mod Inger Støjberg (V), vil det ske i tre hold, der skal stemme på skift.

Det sker for at mindske risikoen for smitte med covid-19. Det oplyser Folketinget i en pressemeddelelse.

De normale clearingsaftaler i Folketinget er nemlig ophævet til afstemningen, og derfor skal alle 179 medlemmer have mulighed for at stemme i salen.

- Situationen med corona tvinger os til at gøre tingene anderledes end normalt.

- Jeg synes, vi har fundet en løsning, der skaber så trygge rammer som muligt for dem, der er i huset denne dag, udtaler Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), i pressemeddelelsen.

Afstemningen tirsdag vil være tæt fulgt, da det er den første afstemning om en rigsret siden 1993, hvor en rigsret blev indledt mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K).

Men den historiske afstemning tirsdag vil altså ikke foregå i en fyldt Folketingssal. Mens medlemmer af Folketinget vil stemme fra deres normale plads, så vil det sker i tre hold med fem minutter i mellem. De vil blive varslet med SMS, når de skal være klar til at stemme.

- Det betyder, at det ene hold stemmer og forlader salen igen, før næste hold kommer ind. Efter afstemningen vil der være en pause, hvor folketingsbetjente vil desinficere borde og andre flader, før mødet kan blive genoptaget, skriver Folketinget.

Da der forventes at være mange fremmødte til afstemningen vil der ikke være mulighed for gæster i Folketinget tirsdag og alle bliver opfordret til at bære mundbind.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg (V) kommer efter, at først ombudsmanden, så byretten, så en større kommissionsundersøgelse og sidst uvildige advokater har vurderet, at der i hendes tid som udlændinge- og integrationsminister blev gennemført en ulovlig instruks.

Den gik ud på, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles uden en individuel vurdering. Det havde de ellers krav på.