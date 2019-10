Folketinget skal drøfte mulig tyrkisk invasion i Syrien

Det vækker bekymring hos en række partier i Folketinget, at USA vil trække sine tropper ud af Nordsyrien og samtidig ikke vil stå i vejen for, at Tyrkiet invaderer området, der er kontrolleret af kurdere.

Målet er at få regeringen til at gå ind i sagen gennem USA og forsvarssamarbejdet Nato.

- Der er en lang række alarmerende advarselstegn ved det her, siger Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre.

- Der er nu intet til hinder for, at Erdogan rykker ind med soldater og bekæmper kurdiske soldater, der har været vores nærmeste allierede i kampen mod Islamisk Stat, siger han.

Tyrkiet med præsident Recep Erdogan i spidsen har bebudet, at der skal oprettes en 30 kilometer bred zone i Syrien, der skal være fri for den syrisk-kurdiske YPG-milits.

Michael Aastrup-Jensen er ud over kurdernes ve og vel bekymret for den fortsatte kamp mod Islamisk Stat. Trods store tab gennem de seneste år tæller bevægelsen stadig adskillige tusinde krigere.

- Islamisk Stat er ikke nedkæmpet endnu, og vi har brug for de kurdiske styrker imod dem.

- Samtidig er det svært at have god moral, hvis man gerne vil have deres hjælp til at nedkæmpe IS, men derefter bare lader dem i stikken, siger Michael Aastrup Jensen.

Han er desuden bekymret over, at Tyrkiet som en del af aftalen med USA skal overtage alle de IS-krigere, der er taget til fange de sidste to år.

Michael Aastrup Jensen føler sig ikke sikker på, at krigerne vil blive bag lås og slå. Samme toner lyder fra Enhedslisten.

- Det her er katastrofalt. Vi må under ingen omstændigheder acceptere, at Erdogan og Tyrkiet får kontrol med de tusindvis af IS-fanger.

- Det er det samme som at lukke dem direkte ud på gaden, siger udenrigsordfører Eva Flyvholm i en skriftlig kommentar.

Både hun og Michael Aastrup Jensen vil have udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til få USA til at omgøre sin beslutning.

- Danmark er ikke bare et lille land på sidelinjen. Vi er engageret i Syrien og er derfor nære allieret med USA, og derfor burde vi kunne tale sagen op - også i regi af Nato, siger Michael Aastrup Jensen.