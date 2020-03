Folketinget sender hjælp til coronaramte højskoler og aftenskoler

Regeringen er sammen med Folketingets partier enige om at sikre 141 millioner kroner til hjælp til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteterne, som er ramt af coronakrisen.

- Højskolerne, aftenskolerne, foreningerne og Folkeuniversitet har lidt store økonomiske tab som følge af nedlukningen. Nu er der hjælp på vej med en kompensationsordning på 141 millioner kroner, udtaler kulturminister Joy Mogensen (S) i pressemeddelelsen.

Pengene skal gå til at kompensere højskolerne, aftenskolerne og Folkeuniversitet med op til 90 procent af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Samtidig er det sikret, at stederne kan opretholde det hidtidige grundtilskud, selv om elevtallet går ned.

Kulturministeren er blevet skarpt kritiseret af de andre partier, som ikke mener, at hun tager de konsekvenser, som coronakrisen har på kulturlivet, alvorligt nok.

Det betyder også, at et politisk flertal blandt partierne i Folketinget mener, at forhandlingerne på området bør fjernes fra Kulturministeriet og overføres til enten Erhvervsministeriet eller Finansministeriet.

Medie- og kulturordførerne efterspørger hjælp til blandt andet medierne, som lider under faldende annonceindtægter.

Det forhandlede partierne om mandag, men de politiske forhandlinger faldt på gulvet.

Her gik partierne utilfredse fra et møde, hvor Joy Mogensen ifølge flere kilder foreslog en hjælpepakke på 12,5 millioner kroner til distrikts- og ugeaviser.

Derudover skal ministeren have lagt op til at støtte lokale og regionale medier med 23 millioner kroner.

Mange museer mærker også presset fra coronakrisen, fordi de hører under den kategori, der grundet 50 procent statsstøtte ikke kan få kompensation for tabte indtægter på entré igennem regeringens hjælpepakker.