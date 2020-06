Folketinget giver forældre ret til halvt års sorgorlov

Et enigt Folketing er enig i, at alle forældre, der mister et barn under 18 år, kan få seks måneders sorgorlov.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag om at ændre reglerne i starten af oktober. Der vender Folketinget tilbage efter sommerferie.

- Med aftalen har vi givet hinanden håndslag på, at alle forældre, der mister et barn under 18 år, får ret til sorgorlov, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fra Folketingets talerstol.

I dag er reglerne sådan, at begge forældre har ret til at holde sorgorlov med barselsdagpenge i 14 uger, hvis deres barn er dødt ved fødslen, eller hvis de mister barnet, inden det bliver 32 uger.

Birgitte Horsten er direktør i Foreningen for Spædbarnsdød, som støtter forældre, der mister en barn i løbet af de første leveår.

Hun oplever, at det er problematisk, at forældre i dag ikke har mulighed for at få tid til at bearbejde den store sorg, hvis barnet bliver over syv måneder.

- At miste et barn er så stor en sorg, at det giver mening, at alle forældre har ret til sorgorlov. Det er jo en rent tilfældighed, at det i dag kun er muligt for forældre, der mister et mindre barn, siger Birgitte Horsten.

- Det betyder meget at få tid til sin sorg.

I borgerforslaget bliver der lagt op til, at forældre kan få seks måneders sorgorlov.

Men Birgitte Horsten mener, at et halvt år måske kan være for lang tid. Det er foreningens erfaring, at det for mange forældre er godt at vende tilbage til arbejde efter omkring tre måneder.

- Nogle forældre oplever det som et pres, at de skal udnytte den fulde orlov. Vi snakker med forældre, som har brug for at komme hurtigt tilbage på arbejde, men som bliver mødt med spørgsmål som: "Er du allerede færdig med at sørge?", siger Birgitte Horsten.

- Derfor kan vi godt være bekymrede for at anbefale seks måneders orlov.