Folketinget giver billige togrejser og gratis færgeture i sommer

Et bredt flertal i Folketinget er fredag blevet enige om at udmønte de omkring 1,65 milliarder kroner, som flertallet i maj satte af i en sommer- og erhvervspakke under coronakrisen.

Aftalen indebærer, at man kan købe et rejsepas til al offentlig kollektiv transport i Danmark i en sammenhængende periode på otte dage.

Rejsepasset vil gælde til rejser med DSB- og Arriva-tog, og det gælder ligeledes i busser, metro, lokalbaner og letbaner over alt i landet.

Rejsepasset, som kan bruges i perioden 27. juni til 9. august, koster 399 kroner for voksne og 199 kroner for børn, som er i aldersgruppen 12-15 år. Børn under denne aldersgruppe rejser fortsat gratis.

Transportministeriet meddeler, at der vil blive udbudt op mod 66.000 rejsepas.

Derudover bliver det igen muligt for gående og cyklende at rejse gratis med indenrigsfærgerne samt mellem Rønne og Ystad.

I år gælder det også for biler med handicapparkeringskort.

Dette tilbud er gældende i juli, august og september.

- Der er ingen tvivl om, at sidste års gratis færgerejser var en stor succes, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

- Over en million passagerer benyttede sig af tilbuddet sidste sommer, og jeg er derfor tilfreds med, at aftaleparterne er enige om at kunne tilbyde danskerne de muligheder igen i år, siger han.

Aftalen giver også hjælp til kulturlivet og en række andre erhverv, der er særligt hårdt ramt af coronakrisen.

Eksempelvis kan hoteller og restauranter i hele landet søge om tilskud på op til 35.000 kroner til at give rabatter eller afholde aktiviteter, som kan lokke turister til. Både i sommeren og i efteråret.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, er særligt tilfreds med det sidste.

- Rigtigt mange restauranter og caféer har haft det svært på grund af den hårde nedlukning. På tværs af hele Danmark.

- Regeringen havde oprindeligt lagt op til at støtte økonomisk i de fire største S-kommuner, men det bør selvfølgelig ikke være det, der afgør, om du som restauratør kan få hjælp.

- Derfor har Venstre presset på for at sikre, det er muligt for erhvervslivet at søge kompensation, uanset hvor i landet, du bor.

- Den bedste hjælp til erhvervslivet havde været at fjerne restriktionerne, så de folk, der har være berørt, kunne vende tilbage til at gøre det, de gør bedst.

- Det mener vi ikke alene havde været smartest, men også muligt, når nu alle danskere over 50 er blevet tilbudt vaccination, siger Torsten Schack Pedersen.