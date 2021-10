Folketinget fik kun besked om Støjbergs pressemeddelelse

Da en udvalgssekretær i Folketinget i februar 2016 bad om en orientering om nye retningslinjer for indkvartering af "barnebrude" på asylcentre, fik hun kun besked om den pressemeddelelse, som Støjbergs ministerium havde udsendt.

I pressemeddelelsen fra 10. februar 2016 meddelte Støjberg, at hun satte en stopper for, at mindreårige kunne bo med en ægtefælle eller samlever i asylsystemet. Det er det, Støjberg kalder barnebrude.

Her blev ikke nævnt noget om, at der var par, som ikke skulle adskilles, og Folketingets anklagere mener, at Støjberg iværksatte en ulovlig instruks om en ordning uden undtagelser.

Meldingen til udvalgssekretær Laura Purup om pressemeddelelsen er onsdag blevet læst op i Rigsretten, hvor Andreas Højmark Søndergaard afhøres som vidne.

Han var ministersekretær for daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og sendte svaret til udvalgssekretæren.

- Det er klart, at når et folketingsudvalg spørger til den slags, undersøger vi i ministeriet, hvad vi har af retningslinjer, siger Andreas Højmark i Rigsretten.

I en mail til sekretæren skrev han 22. februar 2016:

- Jeg har talt med kloge og dygtige mennesker her, som siger, at vi p.t. alene kan henvise til pressemeddelelsen.

- De endelige nedskrevne retningslinjer er endnu ikke klar, men er p.t. under revidering i Udlændingestyrelsen, skrev han og lovede at oversende retningslinjerne, så snart de blev færdige.

Han nævnte altså ikke et notat, der var udarbejdet om adskillelser af asylpar og godkendt af Inger Støjberg 9. februar - dagen inden pressemeddelelsen.

Notatet tilsiger, at der er undtagelser, og det er centralt for Støjbergs forsvar. Hun har fortalt, at arbejdet tog udgangspunkt i det notat.

Andreas Højmark Søndergaard ved ikke, hvorfor han ikke har nævnt notatet, men at svaret "ikke er noget, jeg selv sidder og finder på".

Han forklarer, at når det er Folketinget, der henvender sig, har han haft kontakt til nogen på et højere niveau.

- Jeg tør ikke sige, hvem det er. Det kan jeg ikke huske. Det er ikke noget, jeg har aftalt med ministeren, men det vil typisk være noget, som jeg har aftalt med departementschefen.

- Men jeg kan ikke huske det. Det vil som minimum være en afdelingschef, siger ministersekretæren.

Det var også Andreas Højmark, der som ministersekretær på vegne af ministeren godkendte det omtalte notat den 9. februar. Han husker dog ikke nærmere om det.

- Jeg har ikke nogen konkret erindring om det, men det er klart, at jeg selvfølgelig ikke har godkendt nogen sag for ministeren, uden at hun har tilkendegivet udtrykkeligt, at det skulle godkendes, siger han.

Rigsretssagen fortsætter med en lang række afhøringer i oktober og november og med ventet dom før jul.