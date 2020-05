Folketinget er klar med coronahjælp til Vadehavscentret

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

- Det er steder, som rigtig mange af os kender, enten fordi vi selv har været der, eller fordi vi har været der med vores børn.

- De (centrene, red.) skal overleve denne krise, men rigtig mange af dem oplever - ligesom alle andre - at der er en gevaldig nedgang i aktivitet.

- Derfor har vi valgt at lave en hjælpepakke, som skal holde hånden under de her steder, som formidler utroligt vigtig kulturarv til børn og unge, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Helt konkret omhandler aftalen landets 16 videnspædagogiske aktivitetscentre.

Det gælder blandt andet Ribe Vikingecenter, GeoCenter Møns Klint og Sagnlandet Lejre, hvor børn og voksne får viden om natur, historie samt oplevelser for sanserne baseret på aktiv deltagelse.

Med aftalen bliver det muligt for aktivitetscentrene at blive kompenseret for op mod 80 procent af den indtjening, de har måttet undvære fra 9. marts og 8. juli 2020 på grund af midlertidig nedlukning.

Indtil nu har disse centre ikke været omfattet af nogen af Folketingets hjælpepakker.

Hvor mange penge staten skal sende i retning af aktivitetscentrene, er endnu uvist. For der er ikke noget beløbsloft, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Vi står over for at træffe beslutninger for næste fase i genåbningen. Det kommer naturligvis til at have en ret stor indflydelse på lige præcis de centre, som er stærkt afhængige af, om der er skoleelever i skole eller ej.

- Så der er nogle lidt forskellige forhold på centrene og i genåbningen, der afgør, hvilke beløb vi taler om, siger hun og tilføjer, at det er realistisk, at der kommer flere hjælpepakker til coronaramte virksomheder og institutioner.

Det er Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Alternativet, Liberal Alliance samt de fire grønne løsgængere, som er med i aftalen.