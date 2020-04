Folketinget begynder gradvis genåbning

Det har Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget besluttet på et møde torsdag. Det oplyser Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

- Udgangspunktet er selvfølgelig, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger også gælder for Folketinget. Vi skal sørge for at holde afstand og overholde de øvrige retningslinjer.

- Men nu genoptager vi det, vi kalder onsdagsspørgsmål, hvor folketingsmedlemmerne kan stille direkte spørgsmål til ministrene. Statsministeren kommer også i den såkaldte spørgetime på næste tirsdag. Og så prøver vi i højere grad at gennemføre samråd, som ikke kun har med corona at gøre, siger Henrik Dam Kristensen.