Folketinget bedt om at godkende tiltale mod Messerschmidt

Bagmandspolitiet er nu klar med tiltalen mod DF-politiker Morten Messerschmidt i en sag om misbrug af 100.000 kroner som følge af den såkaldte Meld- og Feld-sag.

- Som forsvarer for Morten Messerschmidt kan jeg oplyse, at jeg dags dato er blevet orienteret om, at Søik ønsker Folketingets samtykke til, at min klient tiltales for at have opnået uberettiget støtte til en sommerkonference i Skagen i 2015, meddeler advokat Peter Trudsø.