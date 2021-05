Folkestyret åbner delvist for gæster og høringer

I november, hvor en stor del lukkede, var der et større udbrud, hvor knap ti politikere havde fået et positivt testsvar, og flere ministre gik i isolation.

Men fra mandag 10. maj kan der afholdes eksterne konferencer og udvalgshøringer med fysisk fremmøde på op til 50 personer.

- Jeg glæder mig over, at Folketinget nu tager næste skridt hen imod mere normale tilstande.

- Det klæder Folketinget, at vi igen kan holde konferencer, og at flere borgere kan komme ind og overvære udvalgsmøder, siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), i en skriftlig kommentar.

Der er et krav om fremvisning af coronapas, som er et bevis på, at man enten er vaccineret, har været smittet inden for det seneste halve år eller har en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel.

Gæster skal bruge hovedindgangen og ikke gæsteindgangen som sædvanligt på grund af coronasituationen.

I forvejen har Folketinget åbnet for, at folketingsmedlemmer igen må foretage fremvisninger på maksimalt ni gæster.

Desuden kan der være et begrænset antal tilhørere til åbne samråd.

Lovgivningsarbejdet er fortsat trods coronasituationen.